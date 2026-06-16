รัฐบาลชวนร้านค้าใช้ "นกกระซิบ" AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า "นกกระซิบ" AI ผู้ช่วยร้านค้าบนแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยมียอดใช้งานสะสมมากกว่า 400,000 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจริงในชีวิตประจำวัน
โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการ Upskill/Reskill ภายใต้โครงการคนละครึ่ง พลัส ที่มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยข้อมูลการใช้งานล่าสุดพบว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่ใช้งาน "นกกระซิบ" มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนราว 60% ของผู้ใช้งานทั้งหมด สะท้อนความต้องการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
ข้อมูลการใช้งานยังแสดงให้เห็นพัฒนาการของผู้ประกอบการในการใช้ AI อย่างต่อเนื่อง โดยจากเดิมที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกสอบถามผ่านคำถามแนะนำของระบบ (Guideline) คิดเป็นสัดส่วนราว 80% ปัจจุบันลดลงเหลือ 40% เนื่องจากผู้ประกอบการเริ่มพิมพ์คำถามและขอคำแนะนำด้วยตนเองมากขึ้น สะท้อนถึงความคุ้นเคยและความมั่นใจในการนำ AI มาใช้เป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ
ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ คำถามกว่า 40% เป็นเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการ ขณะที่ปัจจุบันผู้ประกอบการหันมาสอบถามประเด็นเชิงธุรกิจมากขึ้น อาทิ การตั้งราคา การจัดโปรโมชัน การบริหารต้นทุน และการจัดหาสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงการนำข้อมูลมาใช้วางแผนและพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
รัฐบาลยังมีแผนพัฒนาขีดความสามารถของ "นกกระซิบ" อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปรียบเทียบยอดขายกับร้านค้าประเภทเดียวกันในพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ และการเชื่อมต่อกับระบบ "อารีย์สกอร์" เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
นางสาวรัชดา ย้ำว่า รัฐบาลมุ่งให้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว การตอบรับและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้าถึงประชาชนได้จริง และช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ