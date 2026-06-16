ก.ล.ต.รับมติ ครม. กำหนดเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษ 16 ต.ค. 69

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนในการทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันดังกล่าว ซึ่งระบบการซื้อขายและการชำระราคามีการเชื่อมโยงกันทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอความร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 มีมติกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 และให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569