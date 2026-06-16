กทม.รณรงค์ "Bangkok Vote" ชวนชาวกรุงใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการ กทม. "รวมพลัง กทม. เลือกตั้งโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม" โดยยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง และร่วมกันป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้ง
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากทม. (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของ กทม. และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น โดยข้าราชการและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด พร้อมยึดมั่นหลัก "โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง" เพื่อให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง
ภายหลังพิธีประกาศเจตนารมณ์ นายณรงค์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "Bangkok Vote" เพื่อออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทั่วกรุงฯ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัน เวลา และความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ กว่า 4.5 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด
ทั้งนี้ กทม. เชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้ง และสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ติดต่อกันเกิน 1 ปี แต่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง 1 ปี จะมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เท่านั้น และไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ในเขตใหม่
หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มดังกล่าวจะต้องยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน 1 ปี ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 มิ.ย. 69 และ วันที่ 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 69) ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง เพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองตามกฎหมาย
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยด้วยว่า ในวันเลือกตั้ง กทม. จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและสื่อมวลชน พร้อมระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทางเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com ขณะที่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน กกต. โทร. 1444
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากทม. (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของ กทม. และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น โดยข้าราชการและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด พร้อมยึดมั่นหลัก "โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง" เพื่อให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง
ภายหลังพิธีประกาศเจตนารมณ์ นายณรงค์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "Bangkok Vote" เพื่อออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทั่วกรุงฯ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัน เวลา และความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ กว่า 4.5 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด
ทั้งนี้ กทม. เชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้ง และสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ติดต่อกันเกิน 1 ปี แต่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง 1 ปี จะมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เท่านั้น และไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ในเขตใหม่
หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มดังกล่าวจะต้องยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน 1 ปี ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 มิ.ย. 69 และ วันที่ 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 69) ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง เพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองตามกฎหมาย
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยด้วยว่า ในวันเลือกตั้ง กทม. จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและสื่อมวลชน พร้อมระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทางเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com ขณะที่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน กกต. โทร. 1444