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ราคาทองครึ่งวันเช้า [-150] รูปพรรณขายออก 67,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 13 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 150 บาท ล่าสุด (12.00 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,500 บาท ขายออกบาทละ 66,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,172.84 บาท ขายออกบาทละ 67,500 บาท