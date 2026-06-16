เครื่องบินรบกองทัพสหรัฐฯ ตกในทะเลทรายแคลิฟอร์เนีย ดับยกลำ

เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ระยะไกลแบบ B-52 Stratofortress ประสบอุบัติเหตุตกอย่างรุนแรงหลังทะยานขึ้นจากรันเวย์เพียงไม่นาน ที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ (Edwards Air Force Base) ในทะเลทรายโมฮาวี รัฐแคลิฟอร์เนีย ส่งผลให้ลูกเรือและเจ้าหน้าที่บนเครื่องทั้ง 8 คน เสียชีวิตทั้งหมด
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ระบุว่า เครื่องบินตกไม่นานหลังจากขึ้นบิน และจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีโอกาสรอดชีวิตสำหรับผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมด 8 คน
ภาพจากสื่อท้องถิ่นและการสำรวจทางอากาศเผยให้เห็นกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากจุดเกิดเหตุ ขณะที่พื้นที่โดยรอบกลายเป็นรอยไหม้ขนาดใหญ่กลางทะเลทราย และซากเครื่องบินกระจัดกระจายเป็นวงกว้าง สะท้อนถึงความรุนแรงของแรงกระแทกและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นหลังการตก
เบื้องต้นจากข้อมูลการติดตามการบินระบุว่า เครื่องบินมีพฤติกรรมผิดปกติหลังขึ้นบิน ก่อนสูญเสียการควบคุมและดิ่งลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินมองว่า อาจเกี่ยวข้องกับความขัดข้องร้ายแรงของระบบควบคุมการบิน ระบบเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
มีรายงานว่า B-52 ลำดังกล่าวอยู่ในโครงการทดสอบและปรับปรุงระบบเรดาร์สมัยใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จึงมีบุคลากรบนเครื่องมากกว่าปกติ โดยประกอบด้วยทหาร เจ้าหน้าที่พลเรือนของรัฐบาล และผู้รับเหมาด้านเทคนิค รวมทั้งพนักงานจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยานบางส่วน
อุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียเครื่องบิน B-52 ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 หลังจากก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นเดียวกันตกที่เกาะกวม แต่ลูกเรือทั้งหมดรอดชีวิต ขณะที่เหตุการณ์ล่าสุดนับเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดของฝูงบิน B-52 ในรอบหลายปี