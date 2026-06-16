คลังชงร่าง กม.ส่งเสริม e-Tax พร้อมเสนอต่ออายุมาตรการภาษีหนุนการศึกษาและการกีฬา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ จะมีการพิจารณาวาระของกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย สมัยพิเศษ และแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2569 - 2573)
ส่วนวาระที่น่าสนใจที่เสนอเข้ามาวันนี้ กระทรวงพลังงาน เสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาที่เกี่ยวข้องของแปลง A-18-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย และเสนอร่างความตกลงร่วมกันผลิตระหว่างพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย และแหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 ฉบับ ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง A-18-01
ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา หรือ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ
พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังยังเสนอการแจ้งเปลี่ยนแปลงภาคผนวก ก ของ อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี และยังเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศ
ส่วนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย
ขณะที่สำนักงาน กกต. เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป และการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (เพิ่มเติม) ให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ด้านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....
นอกจากนี้ มีวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจเสนอเข้ามา อาทิ
กระทรวงการคลัง เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 พ.ศ. ...
กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 1 ปี)
กระทรวงคมนาคม เสนอผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ... ของวุฒิสภา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ - ฝายบ้านค่าย ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สลค. เสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ...