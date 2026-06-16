xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดปรับลด [-300] รูปพรรณขายออก 67,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,350 บาท ขายออกบาทละ 66,550 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,021.24 บาท ขายออกบาทละ 67,350 บาท