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เงินบาทเปิดเช้านี้ทรงตัว ที่ระดับ 32.56 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (16 มิ.ย.) ที่ระดับ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันก่อนหน้า