กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 13.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตประเวศ 21.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 21 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหนองจอก 19.2 มคก./ลบ.ม.
4. เขตมีนบุรี 18.8 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางกอกใหญ่ 18.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตคันนายาว 18.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางคอแหลม 18.2 มคก./ลบ.ม.
8. เขตจตุจักร 18 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสัมพันธวงศ์ 17.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตราษฎร์บูรณะ 16.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางเขน 16.3 มคก./ลบ.ม.
12. เขตวังทองหลาง 16.2 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 10.7 - 18 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 11.2 - 21.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 9.4 - 17.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 8.9 - 18.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 8.2 - 18.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 7.7 - 16.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก