มท.สั่งโยกย้ายด่วน! 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีผลพรุ่งนี้

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งตามคำสั่งที่ 1483/2569 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
1.นางวจิราพร อมาตยกุล รองผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร
2.นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช 3.ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต 4.นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา
5.นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งในวันที่ 16 มิถุนายน 2569
1.นางวจิราพร อมาตยกุล รองผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร
2.นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช 3.ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต 4.นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา
5.นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ไปเป็นรองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งในวันที่ 16 มิถุนายน 2569