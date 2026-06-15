อังกฤษเตรียมออกมาตรการห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ว่า สหราชอาณาจักรเตรียมออกมาตรการห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมขยายการควบคุมไปยังแพลตฟอร์มเกมและไลฟ์สตรีมมิง โดยรัฐบาลยืนยันว่าเป็นแนวทางเพื่อคุ้มครองเด็ก และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในระยะยาว
เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร แถลงเกี่ยวกับแผนห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการถ่ายทอดสด หรือไลฟ์สตรีมมิง เพื่อรับมือกับอิทธิพลของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร แถลงเกี่ยวกับแผนห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการถ่ายทอดสด หรือไลฟ์สตรีมมิง เพื่อรับมือกับอิทธิพลของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่