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มทบ.27 จัดพิธีน้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (15 มิ.ย.) พลตรี วิชิต มักการุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยและน้อมจิตตั้งมั่น แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ