ผู้ว่าฯ นนทบุรีขานรับนโยบาย มท.1 "ทำทันที Action 5 PLUS - ไทยช่วยไทยพลัส"

วันนี้ (15 มิ.ย. 69) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ย้ำแนวทางเร่งด่วน มหาดไทย ทำทันที Action 5 PLUS และโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตระดับฐานราก โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนงานในฐานะทีมจังหวัด เพื่อทลายข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการภาครัฐ และติดตามสถานการณ์พลังงานเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ย้ำแนวทางเร่งด่วน มหาดไทย ทำทันที Action 5 PLUS และโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตระดับฐานราก โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนงานในฐานะทีมจังหวัด เพื่อทลายข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการภาครัฐ และติดตามสถานการณ์พลังงานเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน