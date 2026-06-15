ปลัดพลังงานประชุม 44th SOME and Its Associated Meetings มุ่งร่วมอาเซียนสร้างความมั่นคง

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงพลังงาน ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 44 (44th SOME and Its Associated Meetings) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2569
การประชุมดังกล่าว ไทยแสดงบทบาทและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญและความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์ ผ่านการสร้างกลไกความร่วมมือและมาตรการสำรองพลังงานที่เข้มแข็งพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) มาใช้เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเรียกร้องให้อาเซียนเร่งบังคับใช้กลไกตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน (CERM) เพื่อเป็นเกราะป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานให้กับภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการภายในเพื่อส่งมอบสัตยาบันของกรอบความตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security) ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามแล้วเพื่อให้มีผลบังคับใช้สำหรับการดำเนินความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาปิโตรเลียมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติพลังงานต่อไป
การประชุมดังกล่าว ไทยแสดงบทบาทและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญและความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์ ผ่านการสร้างกลไกความร่วมมือและมาตรการสำรองพลังงานที่เข้มแข็งพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) มาใช้เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเรียกร้องให้อาเซียนเร่งบังคับใช้กลไกตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน (CERM) เพื่อเป็นเกราะป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานให้กับภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการภายในเพื่อส่งมอบสัตยาบันของกรอบความตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security) ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามแล้วเพื่อให้มีผลบังคับใช้สำหรับการดำเนินความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาปิโตรเลียมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติพลังงานต่อไป