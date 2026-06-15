แผ่นดินไหว 4.7 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ รู้สึกได้ถึงแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ แต่ไม่พบเสียหาย

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานวันนี้ (15 มิ.ย.) ว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 4.7 ตามมาตราริกเตอร์ ที่ประเทศเมียนมาร์ โดยมีความลึก 5 กิโลเมตร โดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว ห่างจากประเทศไทย 67 กิโลเมตร
มีรายงานเบื้องต้นว่า รู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้ที่บริเวณ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน และ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่ริม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังพบแรงสั่นสะเทือนใกล้จุดเดิมหลายช่วงเวลาถัดมา แต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และความเสียหายในประเทศไทย
มีรายงานเบื้องต้นว่า รู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้ที่บริเวณ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน และ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่ริม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังพบแรงสั่นสะเทือนใกล้จุดเดิมหลายช่วงเวลาถัดมา แต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และความเสียหายในประเทศไทย