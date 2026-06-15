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แผ่นดินไหว 4.7 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ รู้สึกได้ถึงแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ แต่ไม่พบเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานวันนี้ (15 มิ.ย.) ว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 4.7 ตามมาตราริกเตอร์ ที่ประเทศเมียนมาร์ โดยมีความลึก 5 กิโลเมตร โดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว ห่างจากประเทศไทย 67 กิโลเมตร

มีรายงานเบื้องต้นว่า รู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้ที่บริเวณ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน และ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่ริม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังพบแรงสั่นสะเทือนใกล้จุดเดิมหลายช่วงเวลาถัดมา แต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และความเสียหายในประเทศไทย