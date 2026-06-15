ป.ป.ช.เผยแพร่พระเกียรติคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระอัจฉริยภาพด้าน กม.-ต้านทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ข้อความเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระกรณียกิจอันโดดเด่นในการส่งเสริมหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมขับเคลื่อนบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก ในช่วงที่ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำกรุงเวียนนา และผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรม การส่งเสริมหลักนิติธรรม และการต่อต้านการทุจริต ภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ
พระอัจฉริยภาพและความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์จากการที่ทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) ซึ่งนับเป็นตำแหน่งสำคัญระดับนานาชาติ อันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อพระวิสัยทัศน์ และพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมความยุติธรรมและธรรมาภิบาล
ด้านการต่อต้านการทุจริต พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Academy: IACA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และศักยภาพบุคลากร ด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
พระอัจฉริยภาพและความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์จากการที่ทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) ซึ่งนับเป็นตำแหน่งสำคัญระดับนานาชาติ อันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อพระวิสัยทัศน์ และพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมความยุติธรรมและธรรมาภิบาล
ด้านการต่อต้านการทุจริต พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Academy: IACA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และศักยภาพบุคลากร ด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก