นายกฯ ประชุม สมช.วันนี้ ไม่มีรายงานรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 4/2569 โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ ทั้งเรื่องกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) และเรื่องโดรนต่างๆ ไม่ได้รับรายงานเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดน การที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขา เราไม่มีสิทธิไปยุ่ง เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ จะไม่ให้ใครเข้ามารุกรานอธิปไตยของเรา
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ ทั้งเรื่องกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) และเรื่องโดรนต่างๆ ไม่ได้รับรายงานเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดน การที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขา เราไม่มีสิทธิไปยุ่ง เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ จะไม่ให้ใครเข้ามารุกรานอธิปไตยของเรา