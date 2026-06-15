ผู้นำอิสราเอลส่งสัญญาณสู้ทางทหารเอง หาก MOU สหรัฐฯ-อิหร่านเป็นภัยความมั่นคง

จากกรณีสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อยุติความขัดแย้ง ที่จะมีการลงนามร่วมกันที่เมืองเจนีวา ของสวิตเซอร์แลนด์ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนนี้ และสื่อหลายแห่ง ทั้งในสหรัฐฯ และอิสราเอลรายงานว่า กำลังเกิดกระแสความไม่พอใจและคัดค้านเป็นวงกว้าง ต่อทิศทางการทูตครั้งใหม่ของรัฐบาลวอชิงตันนั้น
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล มองว่า การผ่อนปรนมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจไม่อาจสกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ พร้อมส่งสัญญาณว่า อิสราเอลอาจดำเนินมาตรการทางทหารด้วยตนเอง หากเห็นว่าความมั่นคงของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยง
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล มองว่า การผ่อนปรนมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจไม่อาจสกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ พร้อมส่งสัญญาณว่า อิสราเอลอาจดำเนินมาตรการทางทหารด้วยตนเอง หากเห็นว่าความมั่นคงของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยง