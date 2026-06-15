xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ -0.69 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 91,848.20 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (15 มิ.ย.) ดัชนี set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,591.72 จุด ลดลง 0.69 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.04 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 91,848.20 ล้านบาท