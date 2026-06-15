พณ.นำคณะทูตานุทูต 13 ปท.เยือนจันทบุรี หวังชูผลไม้ไทยในฐานะสินค้าศักยภาพ

นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปี 2569 เป็นปีที่ผลไม้ไทย ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก กรมการค้าภายในจึงเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเชิงรุกควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ตามนโยบายของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรองรับผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรไทย ทั้งในประเทศและเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขยายการบริโภคผลไม้ไทยในอนาคต
สำหรับการนำคณะทูตานุทูตเยือนจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลไม้ไทยในฐานะสินค้าศักยภาพของประเทศ ที่มีทั้งรสชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และความหลากหลายตามฤดูกาล พร้อมสร้างการรับรู้ในกลุ่มตลาดสำคัญ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศ CIS ตะวันออกกลาง และตลาดศักยภาพใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั้งนี้ คณะทูตานุทูตจาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตจากซาอุดีอาระเบีย คาซัคสถาน เบลเยียม ฮังการี อิตาลี โปรตุเกส กัวเตมาลา คิวบา เวเนซุเอลา เคนยา และผู้แทนจากสถานทูตบังกลาเทศ อาเซอร์ไบจาน และอุซเบกิสถาน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลไม้ไทยตั้งแต่สวนจนถึงปลายทาง ทั้งการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การบรรจุ และการขนส่ง โดยมีนายอดิศร์ หะริณสุต ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำคณะ เพื่อสะท้อนความพร้อมของภาคเกษตรไทย และเปิดโอกาสให้ผู้แทนต่างประเทศเห็นกระบวนการผลิตจริงในพื้นที่
นอกจากนี้ คณะทูตยังได้ชิมผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทยด้วยตนเอง อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน และมังคุดกวน ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์ตรงในเรื่องรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทย พร้อมขยายโอกาสทางการค้าทั้งในรูปแบบผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปสู่ตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง CIS ลาตินอเมริกา และแอฟริกา
สำหรับการนำคณะทูตานุทูตเยือนจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลไม้ไทยในฐานะสินค้าศักยภาพของประเทศ ที่มีทั้งรสชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และความหลากหลายตามฤดูกาล พร้อมสร้างการรับรู้ในกลุ่มตลาดสำคัญ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศ CIS ตะวันออกกลาง และตลาดศักยภาพใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั้งนี้ คณะทูตานุทูตจาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตจากซาอุดีอาระเบีย คาซัคสถาน เบลเยียม ฮังการี อิตาลี โปรตุเกส กัวเตมาลา คิวบา เวเนซุเอลา เคนยา และผู้แทนจากสถานทูตบังกลาเทศ อาเซอร์ไบจาน และอุซเบกิสถาน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลไม้ไทยตั้งแต่สวนจนถึงปลายทาง ทั้งการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การบรรจุ และการขนส่ง โดยมีนายอดิศร์ หะริณสุต ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำคณะ เพื่อสะท้อนความพร้อมของภาคเกษตรไทย และเปิดโอกาสให้ผู้แทนต่างประเทศเห็นกระบวนการผลิตจริงในพื้นที่
นอกจากนี้ คณะทูตยังได้ชิมผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทยด้วยตนเอง อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน และมังคุดกวน ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์ตรงในเรื่องรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทย พร้อมขยายโอกาสทางการค้าทั้งในรูปแบบผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปสู่ตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง CIS ลาตินอเมริกา และแอฟริกา