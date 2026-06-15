ปลัด วธ.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับสูง 12 ราย

นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน 12 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างและเสริมศักยภาพการบริหารราชการของกระทรวงวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัด 11 ตำแหน่ง ได้แก่
น.ส.ดวงอารีย์ เจริญจิรเวศน์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
นายอุทิศ อินทร์แก้ว เป็น วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
น.ส.วันซัยนาอ์ วัฒนาวงศาน เป็น วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น.ส.กษิญาภรณ์ สร้อยทอง เป็น วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
นางปิยะวดี พงศ์ไทย เป็น วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
น.ส.ศุภธิดา อินทรศุภมาตย์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดตาก
นายวรยศ เทวสิทธิ์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
นางยลกานต์ เที่ยงแท้ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
น.ส.นลินรัตน์ ด่านลาเคน เป็น วัฒนธรรมจังหวัดตราด
นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
น.ส.ประทิน พูลนิล เป็น วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง นายธีรพันธ์ เชื้อข้าวซ้อน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
น.ส.ดวงอารีย์ เจริญจิรเวศน์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
นายอุทิศ อินทร์แก้ว เป็น วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
น.ส.วันซัยนาอ์ วัฒนาวงศาน เป็น วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น.ส.กษิญาภรณ์ สร้อยทอง เป็น วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
นางปิยะวดี พงศ์ไทย เป็น วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
น.ส.ศุภธิดา อินทรศุภมาตย์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดตาก
นายวรยศ เทวสิทธิ์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
นางยลกานต์ เที่ยงแท้ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
น.ส.นลินรัตน์ ด่านลาเคน เป็น วัฒนธรรมจังหวัดตราด
นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
น.ส.ประทิน พูลนิล เป็น วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง นายธีรพันธ์ เชื้อข้าวซ้อน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน