นายกฯ เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (15 มิ.ย.) เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี บน 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถกดสมัครเข้าสู่ระบบ Food Delivery ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นมา โดยใช้เวลาอนุมัติราว 5 วัน
กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ พบว่า มีร้านค้าที่พร้อมเปิดให้บริการทั้งร้านค้าทั่วไป และร้านเดลิเวอรีรวมกันมากกว่า 1 ล้านแห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐ 875,831 ร้านค้า และมีร้านค้าหน้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกถึง 168,307 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวน 3,576 ร้านค้า ประชาชน สามารถใช้สิทธิผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 - 21.00 น. ของทุกวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหาร ผู้ประกอบการรายย่อย และเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ผู้ได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส ใช้จ่ายแล้ว 24.8 ล้านราย และพบว่ามีประชาชนกลุ่มที่ใช้สิทธิเต็มวงเงินคงเหลือเฟสแรก 1,000 บาทไปแล้วถึง 2.65 ล้านราย มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 29,363 ล้านบาท แบ่งออกเป็นส่วนเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจ่ายให้เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,012 ล้านบาท และส่วนที่เป็นเงินของภาคประชาชนร่วมจ่ายสมทบเอง 12,350 ล้านบาท
ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถกดสมัครเข้าสู่ระบบ Food Delivery ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นมา โดยใช้เวลาอนุมัติราว 5 วัน
กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ พบว่า มีร้านค้าที่พร้อมเปิดให้บริการทั้งร้านค้าทั่วไป และร้านเดลิเวอรีรวมกันมากกว่า 1 ล้านแห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐ 875,831 ร้านค้า และมีร้านค้าหน้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกถึง 168,307 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวน 3,576 ร้านค้า ประชาชน สามารถใช้สิทธิผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 - 21.00 น. ของทุกวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหาร ผู้ประกอบการรายย่อย และเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ผู้ได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส ใช้จ่ายแล้ว 24.8 ล้านราย และพบว่ามีประชาชนกลุ่มที่ใช้สิทธิเต็มวงเงินคงเหลือเฟสแรก 1,000 บาทไปแล้วถึง 2.65 ล้านราย มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 29,363 ล้านบาท แบ่งออกเป็นส่วนเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจ่ายให้เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,012 ล้านบาท และส่วนที่เป็นเงินของภาคประชาชนร่วมจ่ายสมทบเอง 12,350 ล้านบาท