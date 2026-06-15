หาดคูจีในเมืองซิดนีย์เปิดบริการอีกครั้ง หลังเกิดเหตุฉลามโจมตีหญิงสาว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ว่า หาดคูจี (Coogee Beach) ในเมืองซิดนีย์เปิดให้บริการอีกครั้ง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่กู้ภัย และเรือเจ็ตสกี หลังเกิดเหตุฉลามโจมตีหญิงคนหนึ่ง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้หญิงคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัส และนำไปสู่การทบทวนมาตรการความปลอดภัยที่ชายหาดชื่อดัง
สภาเมืองแรนด์วิค แถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงลาดตระเวนด้วยเรือเจ็ตสกีตลอดทั้งวัน และหน่วยกู้ภัยทางทะเลแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ กำลังใช้โดรนตรวจจับฉลามที่หาดคูจี
สภาเมืองแรนด์วิค แถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงลาดตระเวนด้วยเรือเจ็ตสกีตลอดทั้งวัน และหน่วยกู้ภัยทางทะเลแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ กำลังใช้โดรนตรวจจับฉลามที่หาดคูจี