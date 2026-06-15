สวิสปฏิเสธจำกัดประชากรที่ 10 ล้านคน หลังผู้มีสิทธิออกเสียงกังวลเสถียรภาพ ศก.-สัมพันธ์ EU

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ว่า สวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธข้อเสนอจำกัดจำนวนประชากรไว้ที่ 10 ล้านคน เนื่องจากผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป (อียู) มากกว่าความกังวลที่ว่า การย้ายถิ่นฐานจะทำให้บริการสาธารณะตึงเครียดและค่าเช่าสูงขึ้น
ผลการนับคะแนนเบื้องต้น จากการลงประชามติทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวสวิสเกือบ 55% คัดค้านข้อเสนอดังกล่าว และสัดส่วน 45% เห็นชอบ
การลงประชามติครั้งนี้ ซึ่งถูกเปรียบเทียบกับการลงประชามติถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกอียูของสหราชอาณาจักร หรือ “เบร็กซิต” ในปี 2559 ทำให้ภาคธุรกิจเกิดความวิตกกังวล เนื่องจากมันอาจยุติการเคลื่อนย้านแรงงานอย่างเสรี ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอียู ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของประเทศ
ผลการนับคะแนนเบื้องต้น จากการลงประชามติทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวสวิสเกือบ 55% คัดค้านข้อเสนอดังกล่าว และสัดส่วน 45% เห็นชอบ
การลงประชามติครั้งนี้ ซึ่งถูกเปรียบเทียบกับการลงประชามติถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกอียูของสหราชอาณาจักร หรือ “เบร็กซิต” ในปี 2559 ทำให้ภาคธุรกิจเกิดความวิตกกังวล เนื่องจากมันอาจยุติการเคลื่อนย้านแรงงานอย่างเสรี ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอียู ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของประเทศ