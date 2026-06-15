พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล เสด็จฯ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (15 มิ.ย.69) พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล เสด็จไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
เวลา 11.00 น. พลตรี ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
เวลา 11.00 น. พลตรี ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง