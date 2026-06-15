ทองผาภูมิเตรียมจัดงานเชิญ ชิม ช็อป ทุเรียนคุณภาพทองผาภูมิ ประมูลนำรายได้มอบกิ่งกาชาด

นาย อนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ทุเรียนทองผาภูมิ ได้รับการประกาศให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ด้วยอัตลักษณ์ชัดเจน ในพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยม จากผู้บริโภคคนไทยและต่างชาติ โด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ อำเภอจึงเตรียมจัดงานเชิญ ชิม ช็อป ทุเรียนคุณภาพทองผาภูมิ ครั้งที่ 5 ที่สวนสกุลรุ่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 รวมทั้งจะมีการประมูลทุเรียนทองผาภูมิ โดย ส่วนรายได้จากการประมูลทุเรียนในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้จัดงานคาดว่า ปี 2569 นี้ ทุเรียนจะถูกประมูลสูงถึง 50,000 บาท
ทั้งนี้ อำเภอจึงเตรียมจัดงานเชิญ ชิม ช็อป ทุเรียนคุณภาพทองผาภูมิ ครั้งที่ 5 ที่สวนสกุลรุ่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 รวมทั้งจะมีการประมูลทุเรียนทองผาภูมิ โดย ส่วนรายได้จากการประมูลทุเรียนในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้จัดงานคาดว่า ปี 2569 นี้ ทุเรียนจะถูกประมูลสูงถึง 50,000 บาท