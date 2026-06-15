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ราคาทองครั้งที่ 13 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 12:46 (ครั้งที่ 13) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 66,350.00 บาท ขายออก 66,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 65,021.24 บาท ขายออก 67,350.00 บาท