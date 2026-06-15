ตร.ปคบ.ร่วม อย.บุกค้นอาคารย่านพลับพลา พบยาสัตว์-อาหารสัตว์เถื่อนมูลค่ากว่า 1 ล.

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำหมายค้นศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายยารักษาสัตว์ (แมว) ผิดกฎหมายส่งขายออนไลน์
จากการตรวจสอบพบ นายสหรัฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี แสดงตนเป็นเจ้าของสถานที่และนำการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา บรรจุในกล่องฉลากระบุ “PEAK LABS HYDRASKIN” จำนวน 245 กล่อง, ยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยี่ห้อ Pretty Cats บรรจุในซองชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 256 ซอง, อาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียน ยี่ห้อ Liver Rx ชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 121 กระปุก รวมยาทั้งหมดจำนวน 622 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ อย. ให้ตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ยี่ห้อ “Basmi FIB Thailand” ซึ่งมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ https://www.basmifipthailand.com ว่าเป็นยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP) พร้อมกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้ถึง 97% จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาสำหรับฉีด ไม่มีเลขทะเบียน อย. โดยแอบบรรจุในกล่องที่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ (Skincare) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จึงได้สืบสวนขยายผลตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายสหรัฐ ให้การว่า เมื่อ 2 ปีก่อน ได้มีหญิงชาวไทยมาติดต่อจ้างให้แพ็คสินค้าส่งลูกค้าสั่งที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแจ้งว่า เป็นยาสำหรับแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดถูกส่งมาจากท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนนำมาเก็บและจัดส่งตามคำสั่งซื้อที่หญิงคนดังกล่าวส่งให้ มียอดขายเดือนละประมาณ 300 ชิ้น เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ผลิต ขาย หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและ ผลิต ขาย ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการตรวจสอบพบ นายสหรัฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี แสดงตนเป็นเจ้าของสถานที่และนำการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา บรรจุในกล่องฉลากระบุ “PEAK LABS HYDRASKIN” จำนวน 245 กล่อง, ยาสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยี่ห้อ Pretty Cats บรรจุในซองชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 256 ซอง, อาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียน ยี่ห้อ Liver Rx ชนิดต่าง ๆ รวมจำนวน 121 กระปุก รวมยาทั้งหมดจำนวน 622 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ อย. ให้ตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ยี่ห้อ “Basmi FIB Thailand” ซึ่งมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ https://www.basmifipthailand.com ว่าเป็นยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP) พร้อมกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้ถึง 97% จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาสำหรับฉีด ไม่มีเลขทะเบียน อย. โดยแอบบรรจุในกล่องที่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ (Skincare) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จึงได้สืบสวนขยายผลตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายสหรัฐ ให้การว่า เมื่อ 2 ปีก่อน ได้มีหญิงชาวไทยมาติดต่อจ้างให้แพ็คสินค้าส่งลูกค้าสั่งที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแจ้งว่า เป็นยาสำหรับแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดถูกส่งมาจากท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนนำมาเก็บและจัดส่งตามคำสั่งซื้อที่หญิงคนดังกล่าวส่งให้ มียอดขายเดือนละประมาณ 300 ชิ้น เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ผลิต ขาย หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและ ผลิต ขาย ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป