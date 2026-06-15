รมว.อว.ลงพื้นที่สงขลาติดตามการขับเคลื่อนผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมฯ

ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางมายังจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการขับเคลื่อนผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงภายใต้กิจกรรม South Innovation Bridge : Innovation Linkage for Utilization and Southern Economic Development ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมศักยภาพและทิศทางการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนและการขยายผลเพื่อพัฒนาภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายในกิจกรรม ม.อ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตร จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน 5 โซนสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมเพื่อการขยายผลเชิงพื้นที่ นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ โซน Startup จากนักศึกษา โซน Halal Gateway และโซนนวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อนำเสนอ “ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จริง” ในระดับชุมชน อุตสาหกรรม และระดับประเทศ สะท้อนศักยภาพระบบนิเวศนวัตกรรมภาคใต้ที่พร้อมต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมศักยภาพและทิศทางการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนและการขยายผลเพื่อพัฒนาภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายในกิจกรรม ม.อ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตร จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน 5 โซนสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมเพื่อการขยายผลเชิงพื้นที่ นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ โซน Startup จากนักศึกษา โซน Halal Gateway และโซนนวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อนำเสนอ “ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จริง” ในระดับชุมชน อุตสาหกรรม และระดับประเทศ สะท้อนศักยภาพระบบนิเวศนวัตกรรมภาคใต้ที่พร้อมต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ