xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ +5.26 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 57,000.37 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (15 มิ.ย) เวลา 11.58 น. ดัชนี Set Index อยู่ที่ระดับ 1,597.67 จุด ปรับขึ้น 5.26 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.33 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,000.37 ล้านบาท