ลอบบึ้ม! จุดเก็บแผงโซลาร์เซลล์ โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ปัตตานี พบเสียหาย 13 ล.

พ.ต.อ.ลุกมาน บาเกาะ ผกก.สภ.ยะหริ่ง ได้รับรายงานว่า คนร้ายไม่ทราบจำนวน เข้ามาก่อเหตุวางระเบิดและวางเพลิง บริเวณจุดเก็บแผงโซลาร์เซลล์ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม Gunkul Solar Power Generation ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จึงไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปิดกั้นพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าจะมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่ โดยเพลิงยังคงลุกไหม้บริเวณจุดเก็บแผงโซลาร์เซลล์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงเร่งฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามเป็นวงกว้าง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจะเข้าตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัย
จากการตรวจสอบพบว่า เป็นวัตถุต้องสงสัยวางอยู่จุดเก็บแผ่นโซลาร์เซลล์ เชื่อว่าน่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายนำมาวางไว้ เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อทำการทำลาย รวมถึงสแกนพื้นที่ว่ามีระเบิดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า กล่าวว่า ได้มีคนร้ายไม่ต่ำกว่า 5 คน ปกปิดใบหน้าพร้อมอาวุธ ลักลอบเข้ามาทางด้านหลังของพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนแบ่งกำลังออกเป็นหลายชุด โดยกลุ่มหนึ่งได้ขว้างวัตถุระเบิดเสียงดังสนั่นเพื่อสร้างความแตกตื่น ขณะที่อีกกลุ่มใช้น้ำมันเบนซินราดบนแผงโซลาร์เซลล์ที่เก็บไว้ภายในพื้นที่ ก่อนจุดไฟเผาจนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง จากนั้นได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปทางเดิม ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบว่าแผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 13 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
จากการตรวจสอบพบว่า เป็นวัตถุต้องสงสัยวางอยู่จุดเก็บแผ่นโซลาร์เซลล์ เชื่อว่าน่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายนำมาวางไว้ เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อทำการทำลาย รวมถึงสแกนพื้นที่ว่ามีระเบิดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า กล่าวว่า ได้มีคนร้ายไม่ต่ำกว่า 5 คน ปกปิดใบหน้าพร้อมอาวุธ ลักลอบเข้ามาทางด้านหลังของพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนแบ่งกำลังออกเป็นหลายชุด โดยกลุ่มหนึ่งได้ขว้างวัตถุระเบิดเสียงดังสนั่นเพื่อสร้างความแตกตื่น ขณะที่อีกกลุ่มใช้น้ำมันเบนซินราดบนแผงโซลาร์เซลล์ที่เก็บไว้ภายในพื้นที่ ก่อนจุดไฟเผาจนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง จากนั้นได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปทางเดิม ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบว่าแผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 13 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต