รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อน "ภูเก็ตโมเดล" หวังแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อน ภูเก็ตโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ เช่น พังงา และกระบี่ เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
น.ส.ลลิดา กล่าวอีกว่า รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์ และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยเตรียมระดมหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าปรับปรุงสภาพแวดล้อม รื้อถอนสิ่งรกร้าง กำจัดวัชพืช และจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่ เพื่อคืนความสวยงามให้ชายหาด และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ และสอดคล้องกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
น.ส.ลลิดา กล่าวอีกว่า รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์ และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยเตรียมระดมหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าปรับปรุงสภาพแวดล้อม รื้อถอนสิ่งรกร้าง กำจัดวัชพืช และจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่ เพื่อคืนความสวยงามให้ชายหาด และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ และสอดคล้องกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ