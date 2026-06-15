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ราคาทองครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 10.34 น. (ครั้งที่ 6) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง96.5% รับซื้อ 66,500.00 บาท ขายออก 66,700.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 65,172.84 บาท ขายออก 67,500.00 บาท