นายกฯ กำหนดเยือนรัสเซีย ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน–รัสเซีย สมัยพิเศษ 16-19 มิ.ย.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2569 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน–รัสเซีย สมัยพิเศษ ที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน–รัสเซีย โดยกระทรวงการต่างประเทศไทยระบุว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน–รัสเซีย สมัยพิเศษ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่เมืองคาซาน ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ได้เชิญประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย บรูไน ติมอร์-เลสเต เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ รวมถึงผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีเมียนมา และเลขาธิการอาเซียน
สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาค รวมถึงกำหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนในอนาคต ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านมนุษยธรรม
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน–รัสเซีย โดยกระทรวงการต่างประเทศไทยระบุว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน–รัสเซีย สมัยพิเศษ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่เมืองคาซาน ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ได้เชิญประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย บรูไน ติมอร์-เลสเต เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ รวมถึงผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีเมียนมา และเลขาธิการอาเซียน
สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาค รวมถึงกำหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนในอนาคต ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านมนุษยธรรม