ผู้นำสหรัฐฯ แซะผู้นำอิสราเอลควรสำนึกบุญคุณทางการทูตต่อการเจรจรา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์กับเดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส ว่า อิสราเอลคือฝ่ายที่จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอลควรสำนึกและขอบคุณต่อบุญคุณทางการทูตของสหรัฐฯ ในครั้งนี้
ขณะเดัยวกัน ทรัมป์ย้ำว่า หากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ อิสราเอลคงอยู่รอดได้ไม่ถึงสองชั่วโมง และวิจารณ์เนทันยาฮู เป็นคนที่รับมือได้ยากมาก
ทั้งนี้ ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำสหรัฐฯ มีความไม่พอใจต่อ นายเนทันยาฮูมากขึ้น เนื่องจากผู้นำอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายครั้งส่งผลให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการล้มเหลว
ขณะเดัยวกัน ทรัมป์ย้ำว่า หากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ อิสราเอลคงอยู่รอดได้ไม่ถึงสองชั่วโมง และวิจารณ์เนทันยาฮู เป็นคนที่รับมือได้ยากมาก
ทั้งนี้ ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำสหรัฐฯ มีความไม่พอใจต่อ นายเนทันยาฮูมากขึ้น เนื่องจากผู้นำอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายครั้งส่งผลให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการล้มเหลว