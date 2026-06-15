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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 1,100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 09:03 (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 1,100 บาท โดยทองคำแท่ง96.5% รับซื้อ 66,400.00 บาท ขายออก 66,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 65,066.72 บาท ขายออก 67,400.00 บาท