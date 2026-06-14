สส.บึงกาฬ จี้ รบ.แก้ปัญหาน้ำท่วมถาวร ระยะเร่งด่วนต้องระบายน้ำขัง

นายสยาม เพ็งทอง สส.บึงกาฬ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปลายปี 2567 ในพื้นที่ ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้ทางระบายน้ำเกิดการอุดตัน ทำให้การไหลเวียนของน้ำไม่มีประสิทธิภาพและเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่
ทั้งนี้ ตนได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเทศมนตรีตำบลไคสี ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข โดยพบว่า มีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ 2 ชุมชน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอย่างหนัก เบื้องต้น พื้นที่การเกษตรประมาณ 140 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา นาข้าว และสวนปาล์ม ถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 90 ไร่ ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
สำหรับข้อเรียกร้องของประชาชนในระยะเร่งด่วน คือ ต้องการให้มีการเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ รวมถึงปรับลดระดับท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวก ก่อนที่จะมีฝนตกหนักเพิ่มเติม ส่วนแนวทางระยะยาว ประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบแก้ไขปัญหาอย่างถาวร เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ได้ขอบคุณจังหวัดบึงกาฬที่สั่งการเร่งด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในเบื้องต้น พร้อมแสดงความหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเสียหายและลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ ตนได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเทศมนตรีตำบลไคสี ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข โดยพบว่า มีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ 2 ชุมชน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอย่างหนัก เบื้องต้น พื้นที่การเกษตรประมาณ 140 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา นาข้าว และสวนปาล์ม ถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 90 ไร่ ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
สำหรับข้อเรียกร้องของประชาชนในระยะเร่งด่วน คือ ต้องการให้มีการเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ รวมถึงปรับลดระดับท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวก ก่อนที่จะมีฝนตกหนักเพิ่มเติม ส่วนแนวทางระยะยาว ประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบแก้ไขปัญหาอย่างถาวร เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ได้ขอบคุณจังหวัดบึงกาฬที่สั่งการเร่งด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในเบื้องต้น พร้อมแสดงความหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเสียหายและลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด