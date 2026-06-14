"ดร.มัลลิกา" ลงพื้นที่วงเวียนใหญ่-วังหลัง ชูนโยบาย “Street Food Paradise”

วันนี้ (14 มิ.ย.) ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ลงพื้นที่พบปะประชาชนและผู้ค้าย่านตลาดวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน และตลาดวังหลัง เขตบางกอกน้อย โดยเสนอนโยบาย Street Food Paradise รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และผู้ประกอบการรายย่อย
สำหรับผู้ค้าที่ตลาดวงเวียนใหญ่สะท้อนว่า การจำกัดพื้นที่ค้าขายในหลายจุดส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรง ทำให้จำนวนลูกค้าลดลง ขณะที่ร้านค้าในอาคารและตลาดใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวตามไปด้วย จึงเรียกร้องให้ กทม.มีแนวทางจัดระเบียบการค้าขายที่สมดุล ระหว่างความเป็นระเบียบของเมืองกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชน
ดร.มัลลิกา กล่าวว่า นโยบาย Street Food Paradise เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ผู้ค้ารายย่อย และยกระดับ กทม.ให้เป็นมหานครอาหารริมทางระดับโลก โดยจะดำเนินการควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ การดูแลความสะอาด ความปลอดภัย การบริหารจัดการขยะ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม
สำหรับผู้ค้าที่ตลาดวงเวียนใหญ่สะท้อนว่า การจำกัดพื้นที่ค้าขายในหลายจุดส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรง ทำให้จำนวนลูกค้าลดลง ขณะที่ร้านค้าในอาคารและตลาดใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวตามไปด้วย จึงเรียกร้องให้ กทม.มีแนวทางจัดระเบียบการค้าขายที่สมดุล ระหว่างความเป็นระเบียบของเมืองกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชน
ดร.มัลลิกา กล่าวว่า นโยบาย Street Food Paradise เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ผู้ค้ารายย่อย และยกระดับ กทม.ให้เป็นมหานครอาหารริมทางระดับโลก โดยจะดำเนินการควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ การดูแลความสะอาด ความปลอดภัย การบริหารจัดการขยะ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม