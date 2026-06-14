เริ่มพรุ่งนี้! สั่งอาหารผ่าน 4 แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ใช้สิทธิ "ไทยช่วยไทย พลัส" ได้

วันพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.) จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดระบบให้ประชาชนกว่า 26 ล้านคน ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 สั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน 4 แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี แกร็บ, ไลน์แมน, โรบินฮูด และช้อปปี้ ฟู้ด อย่างเป็นทางการ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วยในเวลา 11.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลของโครงการว่า มีร้านค้าที่พร้อมเปิดให้บริการ ทั้งร้านค้าทั่วไป และร้านเดลิเวอรีรวมกันมากกว่า 1 ล้านแห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐ 875,831 ร้านค้า และมีร้านค้าหน้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกถึง 168,307 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวน 3,576 ร้านค้า
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลของโครงการว่า มีร้านค้าที่พร้อมเปิดให้บริการ ทั้งร้านค้าทั่วไป และร้านเดลิเวอรีรวมกันมากกว่า 1 ล้านแห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐ 875,831 ร้านค้า และมีร้านค้าหน้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกถึง 168,307 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวน 3,576 ร้านค้า