เลขาฯ กกต.เผยเตรียมประชุมคดีฮั้วการเลือก สว.ต่อเนื่องพรุ่งนี้

จากกรณี นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน แถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการตรวจสอบคดีฮั้วในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า กกต.ทั้ง 7 คน คือผู้ชี้ขาดว่าคดีการฮั้ว สว.จะไปถึงศาลหรือไม่ โดยเตือนว่าหาก กกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาล อาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียว และยังเรียกร้องให้ กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือก สว.นั้น
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.) กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีฮั้วการเลือก สว.ต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าว
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.) กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีฮั้วการเลือก สว.ต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าว