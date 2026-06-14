ผู้ว่าฯ สตูลเป็น ปธ.ฝ่ายฆราวาสบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (14 มิ.ย.69) เวลา 15.00 น. นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีพระครูวิมลธรรมรส รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล และเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 4 รูป สวดพระอภิธรรม
ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดสตูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำหรือชุดไว้ทุกข์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ จังหวัดสตูลกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี พร้อมแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำหรือชุดไว้ทุกข์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดสตูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำหรือชุดไว้ทุกข์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ จังหวัดสตูลกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี พร้อมแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำหรือชุดไว้ทุกข์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน