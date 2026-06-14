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สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝั่งธนฯ มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อย และเริ่มก่อตัวเพิ่มในเขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางกอกใหญ่ ธนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออก