อิหร่านกำหนดพิธีศพ "อยาตอลเลาะห์-อาลี-คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุด 4 ก.ค.นี้

สื่อของรัฐบาลอิหร่าน รายงานว่า พิธีศพของ อยาตอลเลาะห์-อาลี-คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศ ได้รับการกำหนดจัดในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ โดยจะมีขึ้นนาน 6 วัน สิ้นสุดด้วยพิธีฝังที่เมืองมัชฮัด ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาในวันที่ 9 กรกฎาคม นับเป็นพิธีศพสำหรับชาวมุสลิมที่มีขึ้นล่าช้าเป็นอย่างมาก หลังจากเขาได้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ-อิสราเอล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แต่ตามกฎหมายของอิหร่านได้มีกฎระเบียบให้งดเว้นการจัดพิธีศพในทันทีได้ หากประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม
ทั้งนี้ อยาตอลเลาะห์-อาลี-คาเมเนอี เสียชีวิตในวัย 86 ปี หลังดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านมายาวนาน 36 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขามีบทบาทสำคัญในการสร้างกองทัพ และขยายอำนาจทางทหารของอิหร่าน และภายหลังการสูญเสียเขา อิหร่านได้แต่งตั้งนายโมจตาบา-คาเมเนอี ลูกชาย ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทน
ทั้งนี้ อยาตอลเลาะห์-อาลี-คาเมเนอี เสียชีวิตในวัย 86 ปี หลังดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านมายาวนาน 36 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขามีบทบาทสำคัญในการสร้างกองทัพ และขยายอำนาจทางทหารของอิหร่าน และภายหลังการสูญเสียเขา อิหร่านได้แต่งตั้งนายโมจตาบา-คาเมเนอี ลูกชาย ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทน