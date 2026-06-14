จิตอาสา จ.เลย อำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพฯ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดเลย ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยการอำนวยการของ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม ปลัดจังหวัดเลย ตลอดจน ข้าราชการและประชาชนร่วมพิธี จำนวน 1,500 คน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย