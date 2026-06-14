ออสเตรเลียเตรียมทบทวนบินโดรนเฝ้าระวังปลาฉลามที่หาดคูจี หลังเกิดเหตุทำร้ายคน

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ว่า หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย จะทบทวนข้อจำกัดเกี่ยวกับการบินโดรนเหนือชายหาดคูจี เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ สามารถเฝ้าติดตามปลาฉลามได้ หลังเกิดเหตุปลาฉลามทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้ หน่วยบริการฉุกเฉินของออสเตรเลียได้รับแจ้งเหตุที่ชายหาดคูจี ทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ หลังมีรายงานว่า ผู้หญิงวัย 35 ปี ถูกปลาฉลามตัวใหญ่กัด ห่างจากชายฝั่งประมาณ 30 เมตร ผู้หญิงคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาซ้ายส่วนล่างและแขน ซึ่งเธอถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ และตอนนี้มีอาการคงที่แล้ว
ก่อนหน้านี้ หน่วยบริการฉุกเฉินของออสเตรเลียได้รับแจ้งเหตุที่ชายหาดคูจี ทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ หลังมีรายงานว่า ผู้หญิงวัย 35 ปี ถูกปลาฉลามตัวใหญ่กัด ห่างจากชายฝั่งประมาณ 30 เมตร ผู้หญิงคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาซ้ายส่วนล่างและแขน ซึ่งเธอถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ และตอนนี้มีอาการคงที่แล้ว