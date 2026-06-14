กก.ตชด.21 ลงดาบ! "ส.ต.อ.นําทัพ" ออกราชการ เคลียร์คดียิงดับวินมอเตอร์ไซค์ห้วยขวาง

จากกรณี ส.ต.ต.นำทัพ ภาควรรธนะ อายุ 33 ปี ตำรวจ ตชด. ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงคนขี่รถ จยย.รับจ้าง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 2 ราย เมื่อกลางดึกวานนี้ ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวาง ไปรับตัว พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืน ขนาด 9 มม. 1 กระบอก พร้อมซองกระสุน 2 อัน และนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืน ก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหนัก 3 ข้อหานั้น
วันนี้ (14 มิ.ย.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ออกหนังสือชี้แจงว่า จากกรณีดังกล่าว กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุคือ ส.ต.อ.นําทัพ สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) และขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนเพื่อทําธุระส่วนตัว แต่ไปมีเหตุกระทบกระทั่งกับจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณด้านหน้าซอยประชาสงเคราะห์ 38 และมีการใช้อาวุธปืนตามที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ
ทั้งนี้ ส.ต.อ.นําทัพ อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ กก.ตชด.21 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน ขอให้เชื่อมั่นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (14 มิ.ย.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ออกหนังสือชี้แจงว่า จากกรณีดังกล่าว กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุคือ ส.ต.อ.นําทัพ สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) และขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนเพื่อทําธุระส่วนตัว แต่ไปมีเหตุกระทบกระทั่งกับจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณด้านหน้าซอยประชาสงเคราะห์ 38 และมีการใช้อาวุธปืนตามที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ
ทั้งนี้ ส.ต.อ.นําทัพ อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ กก.ตชด.21 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน ขอให้เชื่อมั่นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม