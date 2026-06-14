แพทย์ประจำบ้านอังกฤษล้มแผนประท้วง! หลังรัฐยื่นข้อเสนอในนาทีสุดท้าย

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ว่า แพทย์ประจำบ้านในสหราชอาณาจักร ยกเลิกการหยุดงานประท้วง ที่มีกำหนดเริ่มต้นในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ หลังรัฐบาลลอนดอนยื่นข้อเสนอในนาทีสุดท้าย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะยุติข้อพิพาทเพื่อค่าจ้างและจำนวนบุคลากรที่ยืดเยื้อมานาน
ทั้งนี้ การหยุดงานประท้วงมีกำหนดการ ตั้งแต่วันที่ 15 -19 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะเป็นการสไตรก์ ครั้งที่ 16 ในการหยุดงานประท้วงหลายครั้ง นับตั้งแต่ปี 2566 โดยมีต้นเหตุมาจากการลดค่าจ้าง และแรงกดดันด้านบุคลากรในหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) มานานหลายปี
ทั้งนี้ การหยุดงานประท้วงมีกำหนดการ ตั้งแต่วันที่ 15 -19 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะเป็นการสไตรก์ ครั้งที่ 16 ในการหยุดงานประท้วงหลายครั้ง นับตั้งแต่ปี 2566 โดยมีต้นเหตุมาจากการลดค่าจ้าง และแรงกดดันด้านบุคลากรในหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) มานานหลายปี