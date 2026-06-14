เปิดเส้นทางท่องเที่ยว "ปราสาทตาควาย-เนิน 350" รวม 4 วัน มี นทท.เข้าชมแล้วเกือบหมื่นราย

นายพัฒนา พึ่งผล นายอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยว ปราสาทตาควาย และเนิน 350 ในพื้นที่ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในวันเสาร์–อาทิตย์ที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน 2569 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนั้น
วันนี้ (14 มิ.ย.69) มียอดนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควาย - เนิน 350 ประมาณ 3,223 คน รวม 4 วัน เข้าชมทั้งสิ้นประมาณ 9,212 คน โดยแยกเป็น วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 1,200 คน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 1,700 คน วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 3,089 คน และวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดถึง 3,223 คน
วันนี้ (14 มิ.ย.69) มียอดนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควาย - เนิน 350 ประมาณ 3,223 คน รวม 4 วัน เข้าชมทั้งสิ้นประมาณ 9,212 คน โดยแยกเป็น วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 1,200 คน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 1,700 คน วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 3,089 คน และวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดถึง 3,223 คน