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"ประยุทธ์" สส.เพื่อไทยยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามจุดยืน-แนวทางพรรค เตรียมนำถก 16 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเตรียมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคเพื่อไทย เพื่อเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายหลังนำไปปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อให้ในรอบที่แล้ว ว่า พรรคเพื่อไทยยืนยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามจุดยืน และแนวทางของพรรค โดยจะหารือในที่ประชุมพรรควันที่ 16 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ มีการนำร่างเดิมไปแก้ไขเนื้อหามาเล็กน้อย ให้เนื้อหาไม่หมิ่นเหม่กับการขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ทิ้งจุดยืนเดิมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เป็นอย่างไรนั้น ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่จะนำมาให้ที่ประชุมพรรคร่วมพิจารณาวันดังกล่าว