นอภ.หนองบัวนำพสกนิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

น.ส.เบญจวรรณ ฟักแก้ว นอภ.หนองบัว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองกลับ (ชั้น 2) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองบัว ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา